Читатель спрашивает: Имеет ли право человек завещать на благотворительные цели половину или все свое имущество?

При жизни человек имеет право расходовать свое имущество на любые цели. Будь это с целью подарка, или же с целью благотворительности. Конечно же, при этом нельзя допускать расточительство. Что же касается наследства, то человек имеет право завещать лишь третью часть своего имущества. Остальное же имущество должно быть разделено среди наследников в соответствии с шариатом. То есть человек не имеет право завещать более трети своего имущества. В противном случае его завещание считается не действительным, и превышающее треть состояние уже делится среди наследников. Иногда родители все свое состояние завещают одному из сыновей или дочерей. Но это ошибочно и не принимается шариатом.