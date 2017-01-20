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Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 39 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 39 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Довех Ноемберянского, Беркабер, Азатамут и Паравакар Иджеванского районов Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Кемерли, Гызылгаджилы, Джафарли, Кехнегышлаг Газахского района. С позиций, расположенных в селах Чинари, Мосесгех и на безымянных высотах Бердского района были обстреляны азербайджанские позиции в селах Агбулаг, Коханеби, Агдам и на безымянных высотах Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского, Юсифджанлы, Шураабад Агдамского, Куропаткино Ходжавендского, Горадиз, Ашагы Сеидахмедлы Физулинского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Ходжавендского, Джабраильского и Физулинского районов.


Опубликовано:21 Январь, 2017  11:59, ]]>Печать]]>
 
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