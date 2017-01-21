Читатель спрашивает: Как совершать намерение для земного поклона исправления ошибки или же намаза предосторожности после намаза?

В некоторых случаях сразу после завершения намаза (не допуская действий, нарушающих намаз, например, отворачивание от киблы, намеренный разговор и т.д.) приходится совершать два земных поклона исправления ошибки или же выполнять намаза предосторожности. Поэтому, сразу же после окончания намаза, следует совершить намерение земного поклона исправления ошибки или же выполнения намаза предосторожности. Но это намерение необходимо произносить не вслух, а про себя. Так как, как было отмчено выше, намеренный разговор нарушает намаз.