У сирийской оппозиции нет единой стратегии - результаты переговоров

Группы сирийской оппозиции на переговорах в Астане не имеют единого лидера и скоординированной стратегии.

Как передает islam.az со ссылкой на Лента.ру, об этом заявил замглавы МИД Казахстана Роман Василенко.

«Здесь представлены около 15 сирийских оппозиционных групп. Это те организации, которые в целом поддержали режим прекращения огня достигнутый в конце декабря при активном содействии России и Турции. Как такового главы делегации, я так понимаю, сирийская вооруженная оппозиция не определила, но тем не менее есть представители всех тех группировок, которые участвуют здесь», — рассказал дипломат, отметив, что ни у одного из присутствующих нет полномочий говорить от лица всей оппозиции.

Василенко также отметил, что до сих пор неизвестно, состоятся ли прямые переговоры между сирийскими властями и представителями группировок. «Этот вопрос сейчас обсуждается, и это будет ясно к началу переговоров», — сказал он.

Замглавы МИД Казахстана оценил обстановку вокруг переговоров как сложную, однако выразил надежду на то, что диалог состоится. «Мы рассчитываем, что мы поможем сторонам найти общие точки соприкосновения, укрепить режим прекращения огня, который был достигнут благодаря России и Турции, и создать основу для возобновления полномасштабных переговоров под эгидой ООН в Женеве 8 февраля», — заявил дипломат.

22 января глава делегации властей Сирии на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане Башар аль-Джаафари заявил о необходимости дополнительных консультаций с представителями других делегаций для выработки общей позиции. Ранее в тот же день советник-посланник России в Казахстане Александр Мусиенко признал, что консультации в Астане проходят тяжело.

Международная встреча по вопросу урегулирования сирийского конфликта, как ожидается, начнется 23 января и продлится два дня. Главной целью переговоров станет подтверждение соглашений о перемирии, заключенных в конце декабря.

Участие в переговорах подтвердили семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, Россия, Турция, Иран, США и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.