ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Парламент Турции одобрил переход на президентскую форму правления Парламент Турции одобрил переход на президентскую форму правления
Стамбульский стрелок: «Не убивайте меня» ПОДРОБНОСТИ АРЕСТА Стамбульский стрелок: «Не убивайте меня» ПОДРОБНОСТИ АРЕСТА
Азербайджан чтит память жертв трагедии 20 Января Азербайджан чтит память жертв трагедии 20 Января
Почему умершему человеку закрывают глаза и челюсть, перевязывают руки и ноги? Почему умершему человеку закрывают глаза и челюсть, перевязывают руки и ноги?
На государственной границе сбит БПЛА принадлежащий Армении На государственной границе сбит БПЛА принадлежащий Армении

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Точка зрения

У сирийской оппозиции нет единой стратегии - результаты переговоров

Группы сирийской оппозиции на переговорах в Астане не имеют единого лидера и скоординированной стратегии.

Как передает islam.az со ссылкой на Лента.ру, об этом заявил замглавы МИД Казахстана Роман Василенко.

«Здесь представлены около 15 сирийских оппозиционных групп. Это те организации, которые в целом поддержали режим прекращения огня достигнутый в конце декабря при активном содействии России и Турции. Как такового главы делегации, я так понимаю, сирийская вооруженная оппозиция не определила, но тем не менее есть представители всех тех группировок, которые участвуют здесь», — рассказал дипломат, отметив, что ни у одного из присутствующих нет полномочий говорить от лица всей оппозиции.

Василенко также отметил, что до сих пор неизвестно, состоятся ли прямые переговоры между сирийскими властями и представителями группировок. «Этот вопрос сейчас обсуждается, и это будет ясно к началу переговоров», — сказал он.

Замглавы МИД Казахстана оценил обстановку вокруг переговоров как сложную, однако выразил надежду на то, что диалог состоится. «Мы рассчитываем, что мы поможем сторонам найти общие точки соприкосновения, укрепить режим прекращения огня, который был достигнут благодаря России и Турции, и создать основу для возобновления полномасштабных переговоров под эгидой ООН в Женеве 8 февраля», — заявил дипломат.

22 января глава делегации властей Сирии на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане Башар аль-Джаафари заявил о необходимости дополнительных консультаций с представителями других делегаций для выработки общей позиции. Ранее в тот же день советник-посланник России в Казахстане Александр Мусиенко признал, что консультации в Астане проходят тяжело.

Международная встреча по вопросу урегулирования сирийского конфликта, как ожидается, начнется 23 января и продлится два дня. Главной целью переговоров станет подтверждение соглашений о перемирии, заключенных в конце декабря.

Участие в переговорах подтвердили семь сторон: правительство и оппозиция Сирии, Россия, Турция, Иран, США и спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.


Опубликовано:23 Январь, 2017  11:47, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
23 Январь, 2017
Америка и Турция: окончательный разрыв!
20 Январь, 2017
В Азербайджане отмечается 27-я годовщина трагедии 20 Января
19 Январь, 2017
ЦРУ: Россия столкнула азербайджанцев и армян
19 Январь, 2017
Исследование: ИГ потеряло четверть захваченных территорий за год
18 Январь, 2017
Стамбульский стрелок: «Не убивайте меня» ПОДРОБНОСТИ АРЕСТА

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
23 Январь, 2017

Америка и Турция: окончательный разрыв!
23 Январь, 2017

Лавров: Позиция Трампа о приоритете борьбы с ИГ совпадает с российской
23 Январь, 2017
ВВС Афганистана уничтожили более 20 боевиков ИГ на юге страны
23 Январь, 2017

ИГ превратили церковь в Ираке в центр подготовки "детей халифата"
23 Январь, 2017

В Турции уволены 367 человек и закрыты два телеканала
23 Январь, 2017

Король Саудовской Аравии призвал страну молиться о дожде
23 Январь, 2017

Обнародованы самые популярные имена в Азербайджане за прошлый год
23 Январь, 2017

Астана констатировала отсутствие единой стратегии у сирийской оппозиции
23 Январь, 2017

Как совершать намерение для земного поклона исправления ошибки или же намаза предосторожности после намаза? Ислам в вопросах
23 Январь, 2017

В результате столкновений в Йемене погибли 69 человек
23 Январь, 2017

В Нагорном Карабахе ответным огнем был убит армянский солдат
23 Январь, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 36 раз
22 Январь, 2017

На государственной границе сбит БПЛА принадлежащий Армении
22 Январь, 2017

Глава МИД Ирака: Приближается день полного освобождения страны от ИГ
22 Январь, 2017
В Ираке обнаружили массовое захоронение предполагаемых жертв ИГ
21 Январь, 2017

Парламент Турции одобрил переход на президентскую форму правления
21 Январь, 2017

На рынке в Пакистане прогремел взрыв, 21 человек погибли
21 Январь, 2017
Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 39 раз
21 Январь, 2017

Имеет ли право человек завещать на благотворительные цели половину или все свое имущество? Ислам в вопросах
21 Январь, 2017
Трамп вступил в должность 45-го президента США
21 Январь, 2017
Cтамбульский офис правящей партии Турции обстрелян из гранатомета
20 Январь, 2017

Азербайджан чтит память жертв трагедии 20 Января Фотолента
20 Январь, 2017
Пентагон сообщил об уничтожении в Сирии одного из главарей "Аль-Каиды"
20 Январь, 2017

На территории Азербайджана минутой молчания почтили память жертв 20 Января
20 Январь, 2017
Обама в последний день президентства смягчил приговор ещё 330 осужденным
20 Январь, 2017
Армянские вооруженные подразделения нарушили режим прекращения огня 42 раза
20 Январь, 2017

В Азербайджане отмечается 27-я годовщина трагедии 20 Января
19 Январь, 2017

Увеличен срок наказания азербайджанца, примкнувшего к ИГИЛ
19 Январь, 2017

Асад надеется, что Трамп станет союзником Сирии в борьбе с терроризмом
19 Январь, 2017

ЦРУ: Россия столкнула азербайджанцев и армян
19 Январь, 2017

Исследование: ИГ потеряло четверть захваченных территорий за год
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com