ИГ превратили церковь в Ираке в центр подготовки "детей халифата"

Боевики террористической группировки ИГ превратили главную христианскую церковь иракского города Телль-Кайф в центр обучения детей, которые сражаются на стороне боевиков, сообщил курдский телеканал Rudaw.

Как сообщили очевидцы, террористы разрушили и сожгли большинство церквей города, большая часть населения которого являются ассирийцами и исповедает христианство. Главную церковь города "Пресвятое сердце" боевики переименовали в "Абу Тальха аль-Ансари" и превратили в базу подготовки так называемых "детей халифата". Как сообщает телеканал, обучение в этом центре длилось от 15 до 20 дней, после чего детей отправляли на поле боя, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Они знали, что военные самолеты не бомбят церкви. ИГ превратили эту церковь в свой штаб. Они тайно привозили в эту церковь детей из Мосула", — сообщил телеканалу один из очевидцев.

По данным телеканала, детям, проходящим подготовку в этом центре, было в среднем 15 лет.

"Они привозили детей в мечеть, чтобы те давали клятвы верности халифату. После этого они проводили их в эту церковь и тренировали перед тем, как отправить на поле боя. Большинство из них были детьми, им говорили, что они попадут на небеса. Вы знает, дети очень доверчивы", — сказал один из жителей города.

Город Телль-Кайф, которых находится недалеко от Мосула, уже освобожден от террористов, поясняет телеканал.