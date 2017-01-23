ВВС Афганистана уничтожили более 20 боевиков ИГ на юге страны

ВВС Афганистана ликвидировали более 20 боевиков террористической группировки ИГ на юге страны. Об этом сегодня сообщило агентство Khaama Press.

По его данным, операция проводилась в провинции Забул. Информации о жертвах среди мирного населения не поступало, передает islam.az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере страны. Все чаще на верность ИГ присягают полевые командиры и боевики группировки "Талибан".