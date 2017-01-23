Лавров: Позиция Трампа о приоритете борьбы с ИГ совпадает с российской

Позиция президента США Дональда Трампа о том, что борьба с террористической организацией ИГ должна быть приоритетной, совпадает с позицией Москвы.

Как передает islam.az со ссылкой на РТ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Об этом глава МИД сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сиярто.

По словам российского дипломата, Москва готова учитывать предложения Вашингтона по данному вопросу.

23 января прошла встреча глав МИД России и Венгрии.