Лавров: Позиция Трампа о приоритете борьбы с ИГ совпадает с российской

Позиция президента США Дональда Трампа о том, что борьба с террористической организацией ИГ должна быть приоритетной, совпадает с позицией Москвы.
Как передает islam.az со ссылкой на РТ, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Об этом глава МИД сказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сиярто.
По словам российского дипломата, Москва готова учитывать предложения Вашингтона по данному вопросу.
23 января прошла встреча глав МИД России и Венгрии.