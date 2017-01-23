Америка и Турция: окончательный разрыв!

İslam.az предлагает вниманию читателей статью, опубликованную в иракской газете "Saut al-Iraq, Ирак".

После инцидента со сбитым самолетом СУ-24 в ноябре прошлого года Россия и Турция ускорили шаги по сближению. В конце мая прошлого года, во время визита в Грецию, президент России Владимир Путин выразил желание улучшить отношения между двумя странами — при условии, что первый шаг сделает Турция.

Реакция Турции — со стороны президента Эрдогана, вице-премьера Нумана Куртулмуша и премьер-министра Бинали Йылдырыма — была положительной. Они отправили поздравления по случаю празднования дня России, которые с радостью были приняты Кремлем.

С 1945 года и до сих пор Соединенные Штаты используют региональные и международные разногласия в своих интересах, однако Турция с ее целенаправленным движением в сторону примирения с Россией лишила Вашингтон такого козыря. Это подтвердилось в ожесточенной кампании против Турции, которая развернулась на страницах газеты The New York Times. Стал очевиден уровень беспокойства, а также американского гнева по отношению к независимому поведению Турции в вопросе восстановления отношений с Россией и попытке вернуть их в нормальное русло.

Эрдоган уверен, что возвращение к нормальным отношениям и возобновление экономического сотрудничества непременно снимут остроту вражды, а Москва не будет стремиться к реваншу ни в одной из сфер взаимодействия. Он также уверен, что Вашингтон будет продолжать политику постепенного отступления из региона, чтобы решать свои собственные задачи.

Более того, именно ситуация со сворачиванием американского присутствия в регионе привела к возвращению России в качестве важного игрока на региональный и международный уровень. При этом у России нет никакой выгоды в разрыве с Турцией, наоборот, с этой страной должны сложиться самые крепкие отношения.

Турция изменила курс своей внешней политики — как с соседними странами региона, так и в мире в целом. Произошло это после того, как НАТО отказала Анкаре в поддержке в вопросе инцидента со сбитым самолетом, и та оказалась один на один с Россией. Запад и Америка полностью признали ошибку сбитого самолета за Анкарой, а затем, как и следовало ожидать, НАТО потребовала решить возникшую проблему мирным путем, а также стремиться к улучшению отношений с Россией, а не обострять их, что особенно важно для сирийского вопроса.

Что еще более запутывает клубок противоречий, так это позиция Запада и Соединенных Штатов в отношении недавнего военного переворота: они наблюдали за ним, сложа руки, не предлагали никакой поддержки военного или информационного характера. С другой стороны, Россия и Иран сыграли огромную роль, оказав моральную и информационную поддержку правительству Эрдогана, выступив против неудавшегося переворота, несмотря на взаимные разногласия и различное видение большинства процессов, происходящих в регионе и в мире в целом.

Это сближение несет пользу всему региону. Открытость Турции для диалога с Ираком и Ираном поможет урегулировать сирийский кризис в ближайшее время. Причем, предполагается решение вопроса в процессе переговоров и без применения военной силы — в отличие от прежних времен. Тогда Турция и некоторые другие страны региона требовали свержения режима Башара Асада, снабжая вооруженные группировки оружием и деньгами, которые как раз шли со стороны Иордании и Турции.

В итоге создается впечатление, что надежды российских и турецких властей в области экономических, политических и стратегических интересов совпадают, и уже идет активная работа в этих направлениях. В последнее время большинство аналитиков и наблюдателей заговорили и об упорстве в противостоянии политическим вызовам. Они отмечают тот факт, что усилия Турции вполне могут способствовать изменению в международной расстановке сил, что делает возможным выбор российской оси в качестве альтернативы оси западной или американской.