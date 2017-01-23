Читатель спрашивает: В некоторых хадисах просить у кого-то что-либо порицается. Также говорят, что просить следует лишь у Аллаха. Значит ни у кого ничего просить нельзя?

Во-первых, мусульмане должны верить в то, что все блага ниспосланы Аллахом (напрямую или же посредством кого-то), и никого не придавать Ему в сотоварищи. Во-вторых, Аллах ниспосылает блага Своим созданиям напрямую или же посредством чего-то или кого-то. Например, хлеб насущный определенного человека ниспосылается посредством другого человека. Это правило учреждено Аллахом, и к этому следует относиться с пониманием. В-третьих, порицаемая в хадисах просьба характеризуется тем, что его адресуют и склоняют голову пред кем-то, имея определенные возможности, при этом становясь обузой для кого-то. То есть, если человек способен работать и зарабатывать себе на жизнь, то не должен прикидываться слабым и неимущим, вымаливая что-то у людей. Однако те, кто действительно нуждаются в помощи, могут просить в степени, равной своей нужде, и в этом нет никакого греха.