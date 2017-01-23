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Новости » Точка зрения

ОИС - ООН: "Остановите геноцид в Мьянме!"

Организация исламского сотрудничества призвала ООН вмешаться в ситуацию, которая развивается в настоящее время в отношении мусульман-рохинджа из Мьянмы. Международная мусульманская структура заявила, что если не вмешаться в конфликт сейчас, то в стране неизбежно произойдет геноцид.

Как передает islam.az со ссылкой на "Ислам ревью"Специальный представитель ОИС в Мьянме Сайед Хамид Албар заявил, что международное сообщество должно сделать все возможное для разрешения конфликта в стране, которое перестало быть сугубо внутренним делом и вышло на мировой уровень.

«Мы не хотим увидеть новый геноцид, подобный тому, что был в Камбодже и Руанде. Международное сообщество только наблюдает за ситуацией, за тем, сколько человек погибает. Мы вынесли уроки из прошлого. Мы знаем, что нам надо делать», - отметил в интервью информационному агентству Reuters дипломат.

Организация исламского сотрудничества - ООН:

19 января Организация исламского сотрудничества, в состав которой входит 57 стран, провела в малазийской столице Куала-Лумпуре экстренное совещание. На нем обсуждались региональные вопросы, прежде всего, действия властей Мьянмы против жителей страны, исповедующих ислам.

Нынешняя волна насилия военных против мусульман-рохинджа началась после того, как 9 октября было совершено нападение на 9 пограничников. Правительство Мьянмы обвинило в убийстве сотрудников пограничной службы именно мусульман. В результате насилия со стороны властей с начала октября прошлого года были убиты 400 человек, более 2500 домов, мечетей и медресе были разрушены. Кроме того, три деревни были полностью стерты с лица земли. При этом власти Мьянмы также блокируют доставку гуманитарной помощи угнетаемой конфессиональной группе. Более одного миллиона мусульман не имеют статус граждан в стране, власти называют их «нелегальными мигрантами» из Бангладеш, несмотря на то, что рохинджа живут в Мьянме долгое время и до этого никогда не считались пришлым народом. Примечательно, что и власти Бангладеш не высказывают особого желания брать на себя ответственность за жизнь единоверцев. Таким образом, мусульмане-рохинджа оказались в полном одиночестве с настигшей их бедой.


Опубликовано:24 Январь, 2017  10:45, ]]>Печать]]>
 
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