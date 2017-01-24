В Астане не удалось обеспечить прямые переговоры Дамаска с оппозицией.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

«Несмотря на это власти и оппозиция смогли посмотреть друг другу в глаза, воздержались от резких заявлений. Это уже положительно. Формат встречи по Сирии в Астане дает надежду на выход на качественно иной уровень переговоров», сказал Лаврентьев.

Отметим, что переговоры в Астане по Сирии продолжатся завтра.