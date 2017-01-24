Режим прекращения огня был нарушен 30 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения, используя крупнокалиберные пулеметы, за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 30 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Барекамаван Ноемберянского, Беркабер, Паравакар Иджеванского районов Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Гаймаглы, Гызылгаджилы, Кехнегышлаг и на безымянных высотах Газахского района. С позиций, расположенных в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района были обстреляны азербайджанские позиции в селах Агбулаг, Коханеби и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Гейарх Тертерского, Гарагашлы, Джевахирли, Сарыджалы Агдамского, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сейидахмедли Физулинского районов, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.