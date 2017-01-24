Фильм о религии и власти поднял шум в Египте

В Египте разгорелись дебаты вокруг нового фильма, в сюжете которого оказались сложные взаимоотношения между исламским духовенством и властями страны.

Как передает Islam.az со ссылкой на ансар.ру, фильм был снят по мотивам книги известного журналиста Ибрахима Иссы под названием «Маулана» и рассказывает историю популярного телевизионного проповедника, которому приходится находить компромисс между религиозными предписаниями и давлением властей, сообщает Al Jazeera.

Данная картина вскрыла давнюю проблему Египта – определенную зависимость исламских проповедников и муфтиев от официальной позиции властей и спецслужб.

Тем временем, египетский исламский университет Аль-Азхар раскритиковал новый фильм, обвинив его в чернении репутации духовного вуза.

По словам одного из имамов Аль-Азхара Сами Мухамеда, в фильме, герой которого сначала подчиняется требованиям чиновников, а затем меняет свою позицию, исламских ученых выставляют как беспринципных и зависимых от государства, что не имеет ничего общего с действительностью, как утверждает имам.