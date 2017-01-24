В Нигерии смертницы взрываются с детьми

Смертницы на северо-востоке Нигерии начали использовать детей, чтобы не привлекать внимание сил безопасности, передает Islam.az со ссылкой на Умма.

Такое предупреждение сделали местные власти, назвав это "опасной тенденцией". Предупреждение было выпущено спустя 10 дней после того, как две женщины, которые несли детей на спине, совершили нападение в городе Мадагали. Когда 13 января четыре смертницы подошли к городу в штате Адамава, двоих смогла идентифицировать местная добровольная дружина, контролировавшая контрольно-пропускной пункт. Им велели остановиться, и они привели в действие взрывные устройства возле КПП. Однако двум женщинам-смертницам удалось пройти, так как они несли с собой детей. Власти Нигерии сказали Би-би-си, женщины взорвали себя в городе - в результате погибли они, дети и четыре мирных жителя.