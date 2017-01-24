Палестинцы организовали акцию протеста у Кнессета

Палестинские жители Израиля собрались у здания Кнессета в Западном Иерусалиме, чтобы выразить протест сносу домов палестинцев, передает Islam.az со ссылкой на ансар.ру.

Ралли у израильского парламента в понедельник состоялось по поводу одобрения властями разрешений на строительство 566 домов поселенцев в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Как известно, международное право считает еврейские поселения на оккупированных палестинских землях нелегальными, и палестинское население протестует против возведения все новых и новых домов на отнятых у него территориях.

«Вместо того, чтобы устраивать митинги против сноса в своей местности, они пришли сюда, к Кнессету, сердцу израильской власти, чтобы парламент и правительство с гарантией услышали их голоса», - рассказал корреспондент Al Jazeera в Аль-Кудсе Имран Хан.

Власти Израиля одобрили масштабный план строительства домов для поселенцев через день после инаугурации Дональда Трампа. При президенте Обаме, как признают сами израильские официальные лица, такой документ они подписать не могли.