"Аш-Шабаб" взяла ответственность за нападение на отель в столице Сомали

Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" взяли на себя ответственность за нападение на отель в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местное радио.

Утром в среду в ворота отеля врезался заминированный автомобиль. Вслед за первым взрывом последовал еще один, после чего боевики проникли внутрь, началась стрельба. Сообщений о жертвах или пострадавших пока не поступало, передает islam.az.

Как уточняет телеканал "Аль-Джазира", боевики напали на отель Dayah, расположенный неподалеку от здания сомалийского парламента. Постояльцами отеля часто становятся политики, представители органов власти и предприниматели.