Нетаньяху: "Мы строим и будем строить"

Израиль одобрил новую масштабную программу строительства еврейских поселений на палестинских территориях. На Западном берегу реки Иордан появится 2500 новых единиц жилья.

Как передает Islam.az со ссылкой на Умма, об этом сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на своей странице в Facebook. "Мы строим и будем строить", - добавил израильский премьер. Решение, утвержденное Нетаньяху и министром обороны страны Авигдором Либерманом, оценивается как решительный отказ от исполнения принятой в декабре резолюции Совета Безопасности ООН, которую Израиль назвал "постыдной" и "антиизраильской", и причина дальнейшего увеличения напряженности в отношениях с палестинцами.

Британская газета The Guardian цитирует пресс-секретаря президента Государства Палестина Набиля Абу Рудейну, который заявил, что это решение будет препятствовать любым попыткам восстановления безопасности и стабильности, приведет к усилению экстремизма и терроризма и помешает мирному процессу.

Планы Израиля осудила член исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Ханан Ашрави, которая заявила, что Израиль использует новую президентскую администрацию США против палестинского государства.