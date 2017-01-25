Объявлено время наступления весны в Азербайджане

В Азербайджане названы даты проведения «чершенбе» в этом году.

Об этом АПА сообщил заместитель директора Шамахинской астрофизической обсерватории имени Н.Туси Хыдыр Микаилов. По его словам, в этом году в Азербайджане первый вторник праздника Новруз (Илк чершенбе) будет отмечаться 21 февраля, а последний вторник праздника Новруз (Ахыр чершенбе) – 14 марта.

Х.Микаилов отметил, что 21 февраля будет отмечаться «Су» (вода) чершенбе, 28 февраля – «Од» (пламя) чершенбе, 7 марта – «Йел» (ветер) чершенбе, 14 марта «Торпаг» (земля) чершенбе.

Х.Микаилов добавил, что весна в Азербайджан придет 20 марта в 14:29 по бакинскому времени.