Мусульманские правозащитники США «вооружились до зубов»

В Соединенных Штатах мусульманские правозащитные организации готовятся к возможным враждебным указам и мерам администрации Дональда Трампа в отношении религиозного меньшинства, передает Islam.az со ссылкой на ансар.ру.

По неофициальным сообщениям чиновников, у Трампа уже лежат на столе указы об ограничении на въезд беженцев и отказе в визах некоторым уроженцам Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, сообщает BuzzFeed.

«Мы готовимся к неизбежности того или иного вида «запрета мусульман», и мы работаем с партнерами по коалиции, разрабатываем стратегию защиты прав и религиозных свобод», - прокомментировал директор по связям с общественностью Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) Ибрахим Хупер.

На вопрос о том, готовятся ли уже судебные иски, Хупер отметил, что все специалисты сидят наготове, ждут официальных заявлений и на основании этого начнут обращаться в судебные органы.

Мусульман в их намерениях поддерживают и иудейские организации, несогласные с дискриминацией религиозного меньшинства.