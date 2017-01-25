СМИ: в Йемене силы ПВО хуситов сбили вертолет коалиции арабских стран

Силы ПВО йеменских военных, лояльных хуситам и экс-президенту страны Али Абдалле Салеху, сбили военный вертолет коалиции арабских стран, сообщает агентство SABA.

По данным СМИ, ударный вертолет "Апач" сбит в небе над городом Моха в тот момент, когда он наносил удары по позициям противоборствующей стороны, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют хуситы из шиитского движения "Ансар Аллах" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией. В понедельник правительство Йемена объявило, что его войскам при поддержке арабской коалиции удалось отбить у хуситов портовый город Моха на Красном море.