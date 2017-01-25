"Нардаранское дело": Талех Багиров приговорен к 20 годам, остальные участники к различным срокам лишения свободы

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова был зачитан приговор, согласно которому Талех Багиров приговорен к 20 годам лишения свободы.

Кроме того, обвиняемый Аббас Гусейнов приговорен к 20 годам лишения свободы, Джаббар Джаббаров к 19 годам, Расим Джабраилов – к 17 годам, Шамиль Абдулалиев, Закир Мустафаев, Джахад Бабакишизаде, Аббас Гулиев, Ибрагим Худавердиев, Этибар Исмаилов, Бахруз Гулиев, Али Нуриев, Алибала Велиев, Фархад Балаев и Аббас Тагиев – к 10 годам лишения свободы.

Талех Багиров и Аббас Гусейнов в течение 7 лет будут отбывать наказание в исправительных учреждениях закрытого типа.

Отметим, ранее прокурор потребовал приговорить Т.Багирова к пожизненному заключению.

Напомним, Т. Багиров обвиняется по 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.12 пунктам статьи 120 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.12 пунктам статьи 29,120 (попытка умышленного убийства), по статьям 228.3 (незаконное приобретение огнестрельного оружия) и 228.4 (незаконное ношение огнестрельного оружия). Талех Багиров был задержан сотрудниками правоохранительных органов во время спецоперации в бакинском поселке Нардаран 26 ноября 2015 года. В ходе операции были задержаны более 60 человек. Уголовное дело некоторых из них было отправлено в Сабунчинский районный суд. В отношении этих лиц был вынесен приговор.