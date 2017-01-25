В Татарстане предотвращена целая серия терактов

В Татарстане в 2016 году удалось пресечь деятельность нескольких незаконных групп, которые готовили теракты на территории республики.

Как передает Islam.az со ссылкой на "Ислам Сегодня", об этом на ежегодной итоговой коллегии МВД РТ заявил глава ведомства Артем Хохорин.

«Целью незаконных бандформирований была организация целой серии терактов. Главным объектом интереса преступников в этом смысле являлся Казанский авиационный завод», - отметил министр.

По его словам, в республике выявлено и разоблачено несколько крупных ячеек организации «Хизб ут-Тахрир». В отношении сторонников организации возбуждено 13 уголовных дел, фигурантами которых также стали татарстанцы, проживающие в Швеции и пропагандировавшие экстремистскую идеологию. Также, как отметил Хохорин, в отношении татарстанцев, отправившихся воевать за ИГИЛ в Сирию и Ирак, возбуждено 26 уголовных дел.