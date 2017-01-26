США временно приостанавливают прием беженцев

Президент США Дональд Трамп намерен приостановить прием беженцев на 120 дней, а также запретить прием беженцев из Сирии.

Как передает islam.az, об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.

В прошлом финансовом году (завершился в октябре) США приняли около 12,5 тысячи беженцев из Сирии, что в десятки раз меньше, чем некоторые другие страны, включая Турцию и государства ЕС.

В 2016 календарном году США приняли в общей сложности 85 тысяч беженцев.

Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно обещал ужесточить иммиграцию и прием беженцев.