Прошло 25 лет со дня проведения операции “Дашалты”

Прошло 25 лет со дня проведения операции азербайджанской армии по зачистке от армянских вооруженных формирований села Дашалты.

Oперация «Дашалты» вошла в нашу военную историю не только тяжелым поражением армии Азербайджана в I Карабахской войне, но и героизмом и отвагой наших воинов.

Операция «Дашалты» началась 25 января 1992 года в 20:00 и безуспешно завершилась ночью 26 января.

Операцией, осуществленной с целью освобождения села Дашалты в Аскеранском районе недалеко от города Шуша, руководил бывший министр обороны, генерал-майор Таджеддин Мехдиев.

В операции приняли участие 3 роты добровольцев недавно сформированной азербайджанской армии и бойцы батальона обороны Шуши.

В результате тактических ошибок, отсутствия связи между группами, утечки информации и предательства проводников, азербайджанские солдаты, следовавшие из села Набилар в Дашалты, попали в засаду и были убиты.

Другие подразделения, вошедшие в село, понеся большие потери, смогли отступить.

По официальным данным, в операции «Дашалты» азербайджанская армия потеряла более 90 человек, кроме того, десятки солдат все еще считаются пропавшими без вести.

В ходе боя армяне тоже потеряли несколько единиц боевой техники и около 80 человек.