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Новости » Ислам в вопросах

Почему после покорения Мекки Пророк (с) не остался там, а вернулся в Медину?

Читатель спрашивает: Почему после покорения Мекки Пророк (с) не остался там, а вернулся в Медину?

Пророк Мухаммад (с) очень любил Мекку. Это была его родина. Однако из-за неприязненного отношения жителей Мекки Пророк (с) вынужден был покинуть город и переселиться в Медину. Именно там была организована первая мусульманская община, горожане своими жизнями и имуществом встали на защиту Ислама. А мекканцы в это время несколько раз военными силами атаковали Медину. После покорения Мекки в 8-м году хиджры Пророк (с) не счел целесообразным оставаться там, и вернулся в Медину. Он не хотел обижать жителей Медины, которые поддержали его в самые тяжелые моменты его жизни. Кроме того, в Медине были уже созданы все условия, требующиеся для становления этого города столицей мусульманского государства. Именно поэтому даже спустя некоторое время после кончины Пророка (с) Медина оставалась столицей халифата.


Опубликовано:26 Январь, 2017  10:40, ]]>Печать]]>
 
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