Израильские военные убили палестинца

Израильские военные застрелили палестинца, который врезался на машине в автобусную остановку на въезде в одно из еврейских поселений Западного берега реки Иордан.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает армейская пресс-служба.

"Палестинец врезался на машине в автобусную остановку на въезде в (поселение) Кохав-Яир, юго-восточнее палестинского города Рамаллах. В ответ на непосредственную угрозу военнослужащие открыли огонь по нападавшему, в результате чего тот был убит", - сказано в сообщении пресс-службы.

При убитом был найден нож, говорят военные.