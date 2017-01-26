Экс-госсекретарь США заявила о готовности стать мусульманкой

Экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт заявила о том, что готова стать мусульманкой, отметив при этом, что США должны оставаться открытыми для представителей всех национальностей и вероисповеданий. Об этом она написала на своей страничке в Twitter.

«Моя семья была иудейской веры. Меня растили как католичку, позже я перешла в Епископальную церковь. Теперь же из соображений солидарности готова принять ислам», - отметила, в частности, она.

В следующем твите Олбрайт подчеркнула, что США должны продолжать оставаться открытыми для представителей всех национальностей и вероисповеданий. Напомним, накануне Дональд Трамп подписал закон об ограничении миграции из таких мусульманских стран как Сирия, Ирак, Иран, Ливия, Йемен и Сомали.