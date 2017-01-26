За 10 месяцев «Талибан» совершил более 19 тысяч терактов

За последние 10 месяцев боевики движения «Талибан» (запрещенного в РФ) совершили на территории Афганистана более 19 тысяч террористических атак. Об этом сообщают афганские СМИ, передает islam.az со ссылкой на islam-today.ru.

По информации журналистов, за тот же период времени Национальные силы безопасности Афганистана провели всего-навсего 700 антитеррористических операций. «В результате спецопераций уничтожен 2021 боевик и 365 полевых командиров», - отметил официальный представитель Министерства обороны Афганистана Давлат Вазири.

Напомним, в последние месяцы ситуация в Афганистане заметно ухудшилась. Талибы, которые контролируют целый ряд сельских населенных пунктов, предпринимают активные попытки захватить крупные города. Кроме того, на территории страны начали действовать боевики ИГИЛ, которые нередко вступают с талибами в открытое противостояние.