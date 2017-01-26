Мадридский «Реал» изменит свою эмблему ради фанатов-мусульман

Эмблема мадридского футбольного клуба «Реал» будет изменена специально для поклонников из стран Ближнего Востока.

Дело в том, что сейчас на эмблеме клуба присутствует христианский крест. Руководство клуба решило, что он пропадет с эмблемы , продающейся на Ближнем Востоке, из-за религиозных чувств мусульман.

Стоит отметить, что в таких странах как Саудовская Аравия, Катар, Оман, ОАЭ и Бахрейн можно будет приобрести продукцию «Реала» как с традиционной символикой, так и с измененной (без креста).

Как отметили в руководстве футбольного клуба, «Реал» стремится удовлетворить религиозные чувства футбольных фанатов по всему миру.