Президент США Дональд Трамп намерен создать "безопасные зоны" для гражданских лиц в Сирии.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, проект указа Трампа предписывает Пентагону и госдепартаменту создать план по "безопасным зонам" для гражданских лиц, сообщает агентство.

Подробности пока неизвестны.

Предыдущая администрация Барака Обамы рассматривала возможность создания "безопасных зон" или "бесполетных зон", но пришла к выводу, что это будет слишком сложно и чревато втягиванием США во внутрисирийский конфликт.