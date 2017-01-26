Мусульманка стала лицом американского сопротивления

Мунира Ахмед, сама того не ожидая, стала лицом американского сопротивления против нового президента Дональда Трампа.

Фотография 32-летней Муниры, переводчицы из Квинса, в виде плаката была в руках у многих протестовавших против инаугурации Трампа, в том числе, у участниц Женского марша в Вашингтоне, сообщает İslam.az со ссылкой на ансар.ру.

Фотохудожник Шепард Фэри, автор знаменитого плаката «Надежда», приуроченного к президентству Обамы, превратил фотографию мусульманки, снятую Ридваном Азами, в олицетворение женского сопротивления сексизму и исламофобии Трампа.

Мусульманка была сфотографирована в хиджабе в виде американского флага с решительным выражением лица, и в обработке изображение получилось еще более интересным.

Усилиями фотохудожника, это фото было доступно для бесплатного копирования и распечатки из интернета за несколько недель до инаугурации Трампа.

Сама Мунира Ахмед тоже приняла участие в протестах на площади Макферсона в Вашингтоне.