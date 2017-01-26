После встречи с Асадом американский конгрессмен раскритиковал политику США

Член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард заявила о неправильном подходе американских властей к решению сирийской проблемы, передает İslam.az со ссылкой на "Ислам Сегодня".

Как сообщают СМИ, теперь политик уверена, что свержение режима в Сирии попросту недопустимо. К такому выводу она пришла после встречи с президентом арабской республики Башаром Асадом.

«О Башаре Асаде можно думать все, что угодно. Но это не отменяет факта, что он является законным президентом Сирии. Для того, чтобы в стране восстановился мир, в первую очередь, необходимо вести диалог», - отметила Габбард в интервью для CNN.

Конгрессмен также подчеркнула, что политика США по свержению режима в Сирии является контрпродуктивной и «не отвечающей американским интересам».