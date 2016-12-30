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Новости

Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 15 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 15 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Воскеван Ноемберянского, Беркабер Иджеванского районов Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Гушчу Айрым и Гызылгаджилы Газахского района. С позиций, расположенных в селах Чинари Бердского района были обстреляны азербайджанские позиции в селах Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Юсифджанлы Агдамского, Мехтили Джабраильского, а также на безымянных высотах Геранбойского, Тертерского и Физулинского районов.


Опубликовано:27 Январь, 2017  11:30, ]]>Печать]]>
 
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