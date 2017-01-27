Израиль продолжит строить жилье в Восточном Иерусалиме

Власти Израиля в четверг одобрили строительство еще 153 единиц жилья в юго-западной части Восточного Иерусалима. Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс, ссылаясь на заместителя мэра Иерусалима Мейра Тургемана (Meir Turgeman).

Ранее власти Иерусалима выдали разрешения на строительство 566 единиц жилья в районах Восточного Иерусалима.

Как заявил Тургеман агентству, утверждения комитета по планированию и строительству иерусалимского муниципалитета были в числе тех, которые временно отсрочили в связи с давлением со стороны администрации экс-президента США Барака Обамы.

"Я планирую дать разрешения на тысячи домов в Иерусалиме в ближайшие месяцы", — приводит агентство слова Тургемана. Отмечается, что он заявил о планах на строительство 11 тысяч домов.

Как отмечает агентство, выданные в четверг разрешения касаются строительства домов в израильском поселении и районе в юго-западной части Восточного Иерусалима Гило.