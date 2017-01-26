Читатель спрашивает: Каково должно быть отношение к книге Мухаддиса Нури «Фаслуль-хитаб»?

Мухаддис Шейх Хусейн Нури был видным ученым в области хадисов. Он является автором сборника хадисов «Мустадракуль-Васаил». Вместе с тем, предрасположенность к учению ахбаритов привела к тому, что он написал книгу «Фаслуль-хитаб». В этой книге автор утверждает, будто Коран искажен, а некоторые аяты изъяты из него. Сразу же после опубликования этой книги видные шиитские ученые подвергли ее критике, а ученые Наджафа издали фетву, чтобы воспрепятствовать ее распространению. Впоследствии и сам Шейх Хусейн Нури изменил свое мнение, и опроверг свои утверждения, которые выдвинул в книге «Фаслуль-хитаб». Идея искажения Корана противоречит шиитскому учению, и такого мнения придерживались лишь некоторые ученые-ахбариты.