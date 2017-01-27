Боевики "Аш-Шабаб" напали на базу кенийских военных в Сомали

Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб" совершили нападение на базу кенийских военных на юге Сомали, сообщает агентство Франс Пресс.

По данным агентства, в пятницу утром боевики напали на базу, расположенную в сомалийской провинции Нижняя Джубба недалеко от границы с Кенией.

Представитель вооруженных сил Кении Пол Нжугуна опроверг появившуюся в СМИ информацию о захвате базы боевиками. Информация о погибших также не была подтверждена, передает islam.az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы оказываем сопротивление врагу и на самом деле отразили их атаку, бои продолжаются", — приводит агентство кенийского военного.