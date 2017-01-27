Экс-сотрудник минфина Индонезии пытался примкнуть к ИГ

Гражданин Индонезии, задержанный за предполагаемые связи с террористической группировкой ИГ, оказался бывшим сотрудником министерства финансов страны, сообщают в пятницу западные СМИ.

Как передает islam.az со ссылкой на Интерфакс, во вторник на острове Бали была задержана семья из пяти человек, включая трех детей. Их депортировали на родину из Турции, где они, предположительно, пытались пересечь границу с Сирией и вступить в ряды ИГ.

В Минфине подтвердили, что 39-летний отец детей раньше работал в двух департаментах министерства экономистом. Он имеет западное образование - мужчина учился в Австралии.

"В феврале 2016 года он покинул госслужбу, сообщив, что собирается работать в школе-пансионате для сирот", - приводят СМИ заявление министерства.