Палестина заявила о получении транша Обамы

Палестина получила транш финансовой помощи, который перевела администрация президента США Барака Обамы в последние часы своей работы.

Как передает islam.az, об этом РИА Новости сообщил советник президента государства Хусам Зомлот.

Он подтвердил, что речь идет о сумме в 221 миллион долларов. «Последнюю сумму, которую назначила… администрация Обамы, мы уже получили. Они уже перевели эти деньги», - сказал советник, уточнив, что решение о выделении средств было принято в Вашингтоне «несколько недель назад».

26 января The Times of Israel со ссылкой на свои источники в Рамалле сообщила, что Трамп заморозил транш Обамы. По информации газеты, Госдепартамент уведомил власти Палестины, что средства не будут переведены в ближайшее время.

24 января стало известно, что Обама отдал распоряжение о переводе денег палестинцам вопреки воле республиканцев в Конгрессе. Уходящая администрация официально уведомила Конгресс о своем решении за несколько часов до инаугурации Трампа.