В России отменили уголовное наказание за побои в семье

Госдума России в третьем чтении приняла законопроект, отменяющий уголовную ответственность за побои в семье. За проголосовали 380 депутатов, против – трое.

Как передает islam.az со ссылкой на Republic, трансляция велась на сайте Думы.

Проект закона предлагает считать «побои в отношении близких людей» административным нарушением, повторное привлечение к ответственности грозит уголовным наказанием.

В поддержку закона на заседании 27 января выступили фракции ЛДПР и «Единой России», в КПРФ заявили, что не одобрят его. В «Справедливой России» ранее высказывались за принятие законопроекта.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин называл декриминализацию побоев «условием для создания крепких семей». В Кремле призывали не приравнивать семейные конфликты к насилию.