ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
Парламент Турции одобрил переход на президентскую форму правления Парламент Турции одобрил переход на президентскую форму правления
Америка и Турция: окончательный разрыв! Америка и Турция: окончательный разрыв!
Верховный суд Греции вынес решение о невыдаче Турции 8 военнослужащих Верховный суд Греции вынес решение о невыдаче Турции 8 военнослужащих
Россия, Иран и Турция достигли согласия по механизму мониторинга перемирия в Сирии Россия, Иран и Турция достигли согласия по механизму мониторинга перемирия в Сирии
ОИС - ООН: ОИС - ООН: "Остановите геноцид в Мьянме!"

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Новости по миру

ООН: Йемен на грани крупнейшего в современном мире голода

Продолжающийся военный конфликт в Йемене грозит стать причиной крупнейшего по своим масштабам в современном мире голода. Об этом заявил координатор по оказанию чрезвычайной помощи ООН Стивен О`Брайен, передает islam.az со ссылкой на BBC.

По словам чиновника, около 10 миллионов жителей Йемена испытывают нехватку продуктов питания, многие из них находятся на грани голодной смерти. Среди нуждающихся – 2,2 миллиона детей.

«Гуманитарная ситуация в Йемене ухудшается. Наблюдается эскалация вооруженного конфликта. В стране продолжаются ежедневные авиационные бомбардировки и вооруженные столкновения. За последнюю неделю мы получили сообщения о 365 инцидентах», - заявил О`Брайен.

В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хоуситов – шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой – войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией.


Опубликовано:27 Январь, 2017  16:05, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
27 Январь, 2017
В России отменили уголовное наказание за побои в семье
27 Январь, 2017
Палестина заявила о получении транша Обамы
27 Январь, 2017
Экс-сотрудник минфина Индонезии пытался примкнуть к ИГ
27 Январь, 2017
Боевики "Аш-Шабаб" напали на базу кенийских военных в Сомали
27 Январь, 2017
МО Азербайджана: Применение современного оружия азербайджанской армией приведет к полному уничтожению армянской армии

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
27 Январь, 2017

"Но есть такие друзья..." Ответ мудреца
27 Январь, 2017

ООН: Йемен на грани крупнейшего в современном мире голода
27 Январь, 2017
В России отменили уголовное наказание за побои в семье
27 Январь, 2017
Палестина заявила о получении транша Обамы
27 Январь, 2017
Экс-сотрудник минфина Индонезии пытался примкнуть к ИГ
27 Январь, 2017
Боевики "Аш-Шабаб" напали на базу кенийских военных в Сомали
27 Январь, 2017

Спецоперация СГБ: ликвидирован вооруженный религиозный экстремист
27 Январь, 2017

МО Азербайджана: Применение современного оружия азербайджанской армией приведет к полному уничтожению армянской армии
27 Январь, 2017

Конституционный суд Франции аннулировал закон о криминализации отрицания т.н. "геноцида армян"
27 Январь, 2017

Каково должно быть отношение к книге Мухаддиса Нури «Фаслуль-хитаб»? Ислам в вопросах
27 Январь, 2017
Израиль продолжит строить жилье в Восточном Иерусалиме
27 Январь, 2017
Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 15 раз
26 Январь, 2017

Верховный суд Греции вынес решение о невыдаче Турции 8 военнослужащих
26 Январь, 2017

В Азербайджане начался прием документов для паломничества Хадж
26 Январь, 2017

Боевики ИГ убили в Сирии азербайджанку с двумя детьми
26 Январь, 2017

Москва засвидетельствовала свои амбиции на Ближнем Востоке Точка зрения
26 Январь, 2017
Силы египетской армии уничтожили 20 боевиков ИГ
26 Январь, 2017
После встречи с Асадом американский конгрессмен раскритиковал политику США
26 Январь, 2017
Мусульманка стала лицом американского сопротивления
26 Январь, 2017
Трамп намерен создать "безопасные зоны" для гражданских лиц в Сирии
26 Январь, 2017
Мадридский «Реал» изменит свою эмблему ради фанатов-мусульман
26 Январь, 2017

За 10 месяцев «Талибан» совершил более 19 тысяч терактов
26 Январь, 2017
Экс-госсекретарь США заявила о готовности стать мусульманкой
26 Январь, 2017
Израильские военные убили палестинца
26 Январь, 2017

Почему после покорения Мекки Пророк (с) не остался там, а вернулся в Медину? Ислам в вопросах
26 Январь, 2017

Прошло 25 лет со дня проведения операции “Дашалты”
26 Январь, 2017
США временно приостанавливают прием беженцев
25 Январь, 2017

Al Arabiya: В плену у террористов в Западном Мосуле остается 750 тыс. мирных жителей
25 Январь, 2017
В Татарстане предотвращена целая серия терактов
25 Январь, 2017
"Нардаранское дело": Талех Багиров приговорен к 20 годам, остальные участники к различным срокам лишения свободы
25 Январь, 2017

СМИ: в Йемене силы ПВО хуситов сбили вертолет коалиции арабских стран
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com