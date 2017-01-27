Вооруженные формирования Армении 8 раз нарушили режим прекращения огня

Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 8 раз.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджылы Газахского района, с позиций, расположенных в селе Айгепар Бердского района - позиции, расположенные в селе Алибейли Товузского района. Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Физулинского и Джабраильского районов.