США временно приостановили программу приема беженцев из Сирии

Президент США Дональд Трамп приостановил прием сирийских беженцев.

Как передает islam.az со ссылкой на Associated Press, прием беженцев из Сирии приостановлен на 120 дней.

За это время службы безопасности должна проверить эффективность мер, принятых, чтобы не допустить проникновение в страну террористов.

Кроме того, указом сокращаются квоты на прием сирийских мигрантов. Уточняется, что США примут не более 50 тыс. беженцев в 2017 году. Также сообщается, что приоритет будет отдаваться «религиозным меньшинствам».