Читатель спрашивает: Человек, получивший подарок от друга, с которым теперь в ссоре, сомневается, согласен ли тот теперь на пользование этим подарком. Как ему быть?

В таких вопросах не стоит быть столь щепетильным. Если на этот счет нет точной информации, а существуют лишь предположения, то на это не стоит обращать внимание. Кроме того, указание о каждом подарке связан с временем его вручения. То есть, если кто-то добровольно вручает подарок, значит, согласен и на пользование этим подарком. И даже если впоследствии передумает, это не изменит ситуацию, и человек, получивший этот подарок, имеет право пользоваться им.