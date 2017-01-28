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Египетские военные уничтожили 6 террористов на Синайском полуострове

Египетские силовики в пятницу ликвидировали шестерых членов террористической группировки "Исламское государство" в центральной части Синайского полуострова.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, операция по ликвидация боевиков прошла в центральной части Синайского полуострова.

Несколькими часами ранее ряд египетских СМИ сообщили, что экстремисты в этом районе расстреляли четырех мирных граждан.

Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки.


Опубликовано:28 Январь, 2017  11:24, ]]>Печать]]>
 
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