Египетские военные уничтожили 6 террористов на Синайском полуострове

Египетские силовики в пятницу ликвидировали шестерых членов террористической группировки "Исламское государство" в центральной части Синайского полуострова.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, операция по ликвидация боевиков прошла в центральной части Синайского полуострова.

Несколькими часами ранее ряд египетских СМИ сообщили, что экстремисты в этом районе расстреляли четырех мирных граждан.

Египет уже более двух лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки.