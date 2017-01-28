Боевики ИГ подготовились к отходу из сирийского города Эль-Баб

Боевики ИГ начали сдавать позиции в городе Эль-Баб на северо-западе Сирии, сообщает турецкая газета Hurriyet со ссылкой на военные источники и данные разведки.

"На основании последних данных из региона можно сказать, что боевики ИГ готовятся покидать Эль-Баб. Это результат действий турецких вооруженных сил", - цитирует издание своих собеседников.

В частности из города уже перемещен штаб ИГ, передает islam.az.

Осаду Эль-Баба турецкие войска ведут совместно с оппозиционерами из "Сирийской свободной армии" с ноября прошлого года, напоминает Hurriyet.