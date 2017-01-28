Режим прекращения огня был нарушен 7 раз

Министерство обороны сообщает, что армянские вооруженные подразделения за сутки нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта 7 раз.

Как сообщает islam.az со ссылкой на сайт министерства, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селах Айгепар, Чинари Бердского района Армении, подвергли обстрелу позиции ВС Азербайджана, расположенные в селах Алибейли и Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных на безымянных высотах Физулинского района.