Экс-премьер Ирака: «Исламское государство» создал Обама

Бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, занимающий пост вице-президента, выступил с резкой критикой ближневосточной политики 44-го президента США Барака Обамы.

Как передает islam.az со ссылкой на «ng.ru», в частности, он обвинил прошлую администрацию в создании «Исламского государства».

«ИГ не появилось само по себе. Точно так же как «Талибан», созданный США для борьбы с СССР, «Исламское государство» было создано Обамой для того, чтобы свергнуть возглавляемое мной правительство Ирака. Трамп об этом уже говорил», - заявил политик.