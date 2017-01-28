Читатель спрашивает: Что означает выражение «Садагаллахуль-алиййуль-азим», произносимые после прочтения Корана?

С арабского языка это предложение переводится как «Великий и Досточтимый Аллах повелел истину». Обычно это выражение произносится после прочтения коранических аятов или сур. Некоторые невежественные люди утверждают, будто шииты придают имама Али в сотоварищи Аллаху, произнося его имя вместе с именем Аллаха. Потому что слово «алийй» является одним из прекрасных имен Аллаха («асмауль-хусна»). И в Коране имена «алийй» и «азим» произносятся вместе в отношении Аллаха. Например, Айатуль-курси оканчивается именно этим выражением: «ва хуваль-алиййуль-азим», то есть «Он — Возвышенный, Великий» (Бакара, 255).