ПОПУЛЯРНЫЕНОВОСТИ
"Но есть такие друзья..."
Россия допускает помощь Ираку в борьбе с ИГ - МИД РФ Россия допускает помощь Ираку в борьбе с ИГ - МИД РФ
Человек, получивший подарок от друга, с которым теперь в ссоре, сомневается, согласен ли тот теперь на пользование этим подарком. Как ему быть? Человек, получивший подарок от друга, с которым теперь в ссоре, сомневается, согласен ли тот теперь на пользование этим подарком. Как ему быть?
Говорят, что просить следует лишь у Аллаха. Значит ни у кого ничего просить нельзя? Говорят, что просить следует лишь у Аллаха. Значит ни у кого ничего просить нельзя?
ОИС - ООН: ОИС - ООН: "Остановите геноцид в Мьянме!"

КАЛЕНДАРЬНОВОСТЕЙ
«Янв.2017
Пн.Вт.Ср.Чт.Пт.Сб.Вс.
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Новости » Новости по миру

Глава МИД Ирана назвал указ Трампа о мусульманах “подарком экстремистам”

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал указ президента США Дональда Трампа о мусульманах “подарком экстремистам”.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, Зариф назвал решение Трампа о запрете на въезд в США граждан семи мусульманских стран “огромным подарком экстремистам”.

“Указ Трампа останется в истории как огромный подарок экстремистам”, — написал Зариф на своей странице в Twitter.

“Коллективная дискриминация способствует террористической вербовке, усугубляя разногласия, что используется экстремистами для усиления их позиций”, — написал он.

Ранее министерство иностранных дел Ирана распространило заявление о планах ответить на указ Трампа об ограничении въезда в США иранских граждан и мусульман зеркальными мерами.

Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.


Опубликовано:30 Январь, 2017  12:13, ]]>Печать]]>
 
В этом разделе:
30 Январь, 2017
Россия допускает помощь Ираку в борьбе с ИГ - МИД РФ
30 Январь, 2017
В Чечне ликвидированы трое боевиков, погибли двое полицейских
30 Январь, 2017
На Донбассе возобновились бои, есть жертвы
30 Январь, 2017
Трамп: “Это не вопрос религии”
30 Январь, 2017
Трое американских военных погибли в ходе операции в Йемене

Добавить комментарий
Ваше имя |
Текст
Captcha
|
Captcha
ПОСЛЕДНИЕНОВОСТИ
30 Январь, 2017

Россия допускает помощь Ираку в борьбе с ИГ - МИД РФ
30 Январь, 2017
В Чечне ликвидированы трое боевиков, погибли двое полицейских
30 Январь, 2017
На Донбассе возобновились бои, есть жертвы
30 Январь, 2017

Трамп: “Это не вопрос религии”
30 Январь, 2017
Трое американских военных погибли в ходе операции в Йемене
30 Январь, 2017

Глава МИД Ирана назвал указ Трампа о мусульманах “подарком экстремистам”
30 Январь, 2017

Что означает выражение «Садагаллахуль-алиййуль-азим», произносимые после прочтения Корана? Ислам в вопросах
30 Январь, 2017
Пять человек погибли в результате стрельбы в мечети в Канаде
30 Январь, 2017

Экс-премьер Ирака: «Исламское государство» создал Обама
30 Январь, 2017
Режим прекращения огня был нарушен 7 раз
28 Январь, 2017
Боевики ИГ подготовились к отходу из сирийского города Эль-Баб
28 Январь, 2017
Египетские военные уничтожили 6 террористов на Синайском полуострове
28 Январь, 2017

Человек, получивший подарок от друга, с которым теперь в ссоре, сомневается, согласен ли тот  теперь на пользование этим подарком. Как ему быть? Ислам в вопросах
28 Январь, 2017
США временно приостановили программу приема беженцев из Сирии
28 Январь, 2017
Вооруженные формирования Армении 8 раз нарушили режим прекращения огня
27 Январь, 2017

"Но есть такие друзья..." Ответ мудреца
27 Январь, 2017

ООН: Йемен на грани крупнейшего в современном мире голода
27 Январь, 2017
В России отменили уголовное наказание за побои в семье
27 Январь, 2017
Палестина заявила о получении транша Обамы
27 Январь, 2017
Экс-сотрудник минфина Индонезии пытался примкнуть к ИГ
27 Январь, 2017
Боевики "Аш-Шабаб" напали на базу кенийских военных в Сомали
27 Январь, 2017

Спецоперация СГБ: ликвидирован вооруженный религиозный экстремист
27 Январь, 2017

МО Азербайджана: Применение современного оружия азербайджанской армией приведет к полному уничтожению армянской армии
27 Январь, 2017

Конституционный суд Франции аннулировал закон о криминализации отрицания т.н. "геноцида армян"
27 Январь, 2017

Каково должно быть отношение к книге Мухаддиса Нури «Фаслуль-хитаб»? Ислам в вопросах
27 Январь, 2017
Израиль продолжит строить жилье в Восточном Иерусалиме
27 Январь, 2017
Минобороны Азербайджана: Режим прекращения огня был нарушен 15 раз
26 Январь, 2017

Верховный суд Греции вынес решение о невыдаче Турции 8 военнослужащих
26 Январь, 2017

В Азербайджане начался прием документов для паломничества Хадж
26 Январь, 2017

Боевики ИГ убили в Сирии азербайджанку с двумя детьми
26 Январь, 2017

Москва засвидетельствовала свои амбиции на Ближнем Востоке Точка зрения
© 2017 При использовании материалов, ссылка на сайт www.iSLAM.az обязательна!
Copyright 2002-2016, Центр Религиозных Исследований, All Rights Reserved.
Вопросы и пожелания: admin@islam.az		   SpyLOG Сайт сделал: 313wb.com