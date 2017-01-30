Глава МИД Ирана назвал указ Трампа о мусульманах “подарком экстремистам”

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал указ президента США Дональда Трампа о мусульманах “подарком экстремистам”.

Как передает islam.az со ссылкой на РИА Новости, Зариф назвал решение Трампа о запрете на въезд в США граждан семи мусульманских стран “огромным подарком экстремистам”.

“Указ Трампа останется в истории как огромный подарок экстремистам”, — написал Зариф на своей странице в Twitter.

“Коллективная дискриминация способствует террористической вербовке, усугубляя разногласия, что используется экстремистами для усиления их позиций”, — написал он.

Ранее министерство иностранных дел Ирана распространило заявление о планах ответить на указ Трампа об ограничении въезда в США иранских граждан и мусульман зеркальными мерами.

Трамп подписал в пятницу указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда в США, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. По данным Рейтер, из формулировок указа следует, что речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.