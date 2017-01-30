Трое американских военных погибли в ходе операции в Йемене

Три сотрудника американского спецназа, погибли в ходе наземной операции в Йемене, сообщили местные власти.

Как передает islam.az со ссылкой на «Интерфакс», не менее 30 боевиков, включая трех главарей группировок, связанных с "Аль-Каидой", были уничтожены в результате воскресного авианалета американских ВВС на их позиции в Йемене. Жертвами авианалета стали также 10 гражданских лиц.

Агентство Associated Press со ссылкой на власти Йемена сообщает, что в операции принимал участие американский спецназ.